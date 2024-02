L'oppositore di Putin è deceduto venerdì all'età di 47 anni

E’ stata vista nella città di Kharp, in Siberia, nei pressi del carcere dove è morto suo figlio, la madre di Alexei Navalny, principale oppositore di Putin, in Russia. Lyudmila Navalnaya era in macchina accompagnata da altre persone. Navalny è morto venerdì all’età di 47 anni. Secondo il servizio penitenziario federale russo e poi si è sentito male dopo una passeggiata e inutili sono stati i soccorsi. Le temperature in Siberia sono abbondantemente solo gli 0° tra i meno 30 e i meno 40°.

