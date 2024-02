Il Presidente ucraino Zelensky ha sottolineato che "senza l'aiuto della comunità internazionale l'Ucraina non può vincere la guerra"

Centinaia di persone si sono riunite sabato nel centro di Monaco per mostrare il loro sostegno all’Ucraina. La manifestazione mentre gli alti funzionari della sicurezza e della politica estera si sono riuniti per il secondo giorno alla conferenza annuale sulla sicurezza nella capitale bavarese. Con musica tradizionale e manifesti hanno chiesto un maggiore sostegno da parte dei leader internazionali. Il Presidente ucraino Zelensky ha sottolineato che senza l’aiuto della comunità internazionale l’Ucraina non può vincere la guerra.

