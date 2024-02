Le parole del leader russo su quale candidato sia migliore per la Russia come presidente degli Stati Uniti

La Russia è pronta a collaborare con qualsiasi presidente degli Stati Uniti eletto dal popolo americano, ma preferibilmente con Joe Biden. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista televisiva. “Biden”, ha risposto Putin alla domanda su quale candidato, tra quello attuale e Donald Trump, sia migliore per la Russia come presidente degli Stati Uniti. “È una persona più esperta e prevedibile, è un politico di vecchia formazione”, ha spiegato il leader russo. “Ma lavoreremo con qualsiasi leader americano di cui il popolo americano si fida”, ha aggiunto Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata