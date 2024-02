Il repubblicano è intervenuto al Senato: "Aziende social media mettono a rischio la democrazia"

Il senatore repubblicano Lindsey Graham contro il Ceo di Meta Mark Zuckerberg. “In merito a lei e le aziende che abbiamo di fronte…anche sapendo che non era vostra intenzione…ma avete le mani sporche di sangue. Avete un prodotto che uccide le persone”, ha affermato il politico 68enne nel corso di un’udienza della Commissione Giustizia del Senato statunitense. Al centro della seduta c’erano le disposizioni per la tutela dei minori in Rete: erano presenti anche alti responsabili di aziende come TikTok, X e Snap. “Le aziende di social media, così come sono attualmente concepite e operano, sono prodotti pericolosi. Stanno distruggendo vite umane e minacciando la stessa democrazia”, ha aggiunto Graham, per il quale “queste aziende devono essere messe sotto controllo, o il peggio dovrà ancora venire”.

