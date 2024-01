La cena al Quirinale con i Capi di Stato e di governo ha dato il via al summit

“Un proverbio africano di grande saggezza recita: ‘Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno‘. Affinché il nostro sia un cammino comune, verso gli obiettivi del benessere e della pace in Africa, in Europa e nel mondo, occorre mettere in campo congiuntamente le nostre rispettive volontà.” Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cena al Quirinale in onore dei Capi di Stato e di governo partecipanti al Vertice Italia – Africa. Il capo dello Stato poi ha sottolineato: “Ci sfidano cause comuni che vedono a rischio il valore della pace e, quindi, del destino dell’umanità. Esplorare lo straordinario potenziale di sviluppo delle relazioni tra Africa ed Europa sul terreno politico, per spegnere i focolai di tensione e di conflitto, sul terreno economico, per realizzare una produzione sostenibile e un’equa distribuzione delle risorse, per accrescere il patrimonio delle nostre rispettive culture, è il compito che sta dinanzi a noi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata