Appuntamento fisso dal 1904, prende il nome dal mitico pirata Jose Gaspar

Migliaia di persone vestite con abiti da pirata hanno affollato il lungomare di Tampa in occasione dell’annuale Gasparilla Pirate Fest della città. Guidati da Ye Mystic Krewe of Gasparilla, i pirati invasori hanno attraccato per fare la consueta richiesta delle chiavi della città. Una volta sbarcati, i festeggiamenti per celebrare l’anniversario dell’invasione hanno incluso una parata per le vie del centro. Appuntamento fisso dal 1904, il Gasparilla Pirate Fest prende il nome dal mitico pirata Jose Gaspar. Non ci sono molte prove che sia realmente esistito, ma secondo la leggenda saccheggiò navi e catturò ostaggi nel Golfo del Messico dal 1780 fino al 1821 circa.

