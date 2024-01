Seconda affermazione consecutiva per il tycoon nella lotta alla nomination repubblicana

I sostenitori di Donald Trump nel New Hampshire festeggiano la sua vittoria nelle primarie dello Stato. L’ex presidente ha ottenuto la seconda affermazione consecutiva nella corsa alla nomination repubblicana per le elezioni 2024, dopo aver ottenuto una vittoria schiacciante in Iowa. La principale rivale Nikki Haley, invece, non è riuscita a convincere gli elettori indipendenti e anti-Trump, desiderosi di una voce nuova alla guida del partito.

