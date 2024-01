Kiev: "Trasportava missili, l’abbiamo abbattuto"

È giallo sull‘Il-76 caduto nella regione di Belgorod, in Russia. Mosca ha dichiarato che a bordo c’erano 65 prigionieri delle forze ucraine destinati a uno scambio con Kiev. Un team di inchiesta si è recato sul posto per stabilire le cause del disastro. Sul posto sono arrivati medici e agenti delle forze dell’ordine. “Ce ne occuperemo. Non posso dire altro perché le informazioni sono ancora fresche“, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito allo schianto dell’aereo da trasporto militare. Secondo i media ucraini, però, l’abbattimento dell’aereo sarebbe opera delle forze armate ucraine, e il volo trasportava missili S-300 con i quali i russi dall’area di Belgorod attaccano la regione di Kharkiv. Lo riferisce ‘Rbc-Ukraine’ citando una fonte del ministero della Difesa di Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata