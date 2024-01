Si trovavano in vacanza nella provincia canadese della Columbia Britannica per una sessione di heliskiing

Tre altoatesini sono morti a seguito di un incidente in elicottero avvenuto in Canada. I tre si trovavano in vacanza nella provincia canadese della Columbia Britannica per una sessione di heliskiing. Ancora ignote le cause che hanno portato all’incidente, con l’elicottero che è precipitato in una zona montuosa.

Tra le vittime, c’è Heiner Oberrauch junior, detto Heinzl, figlio di Georg Oberrauch, noto imprenditore altoatesino fondatore del gruppo Sportler. Coinvolto nell’incidente anche Jakob, fratello di Heinzl e attuale ad del gruppo. Jakob è ricoverato in ospedale ed è cosciente. Secondo quanto ricostruito, nell’incidente sono rimaste ferite altre quattro persone.

