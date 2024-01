L'artista è stato arrestato mercoledì scorso e portato in carcere

Il rapper americano Tekashi 6ix9ine è apparso sabato in un tribunale di Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, dove è accusato di violenza domestica. L’artista, il cui vero nome è Daniel Hernández, è stato arrestato mercoledì scorso ed è stato portato in carcere. In tribunale, oltre al rapper, erano presenti le sue presunte vittime: la sua compagna, una rapper dominicana nota come Yailín la Más Viral, e la madre di lei, Wanda Diaz. Il giudice però ha rinviato l’udienza in attesa che l’avvocato del rapper potesse preparare la difesa. Giovedì dovrebbe decidere se liberare Hernandez su cauzione o farlo restare in carcere mentre le indagini proseguono.

