Non sono stati segnalati feriti

Un piccolo aereo passeggeri ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla Loudoun County Parkway, un’autostada nella Virginia settentriale. Il velivolo era decollato dal vicino aeroporto internazionale di Washington Dulles ed era diretto a Lancaster, Pennsylvania. Non si conoscono le cause dell’atterraggio d’emergenza che non ha coinvolto delle vetture. A bordo dell’aereo c’erano due membri dell’equipaggio e cinque passeggeri. Non risultano feriti. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

