È stato l'animale ad aiutare i soccorritori portando all'uomo l'attrezzatura necessaria

Salvato da una morte certa grazie alla prontezza del proprio cane. È successo a East Bay Township, in Michigan, dove un 65enne è caduto nel lago Arbutus, ghiacciato per via delle basse temperature, mentre era a passeggio col proprio cane Ruby. È stato quest’ultimo, infatti, ad aiutare i soccorritori, portando all’uomo l’attrezzatura necessaria affinché potesse essere messo in salvo. La scena è stata ripresa dalla bodycam dell’agente Kammeron Bennetts. Nelle immagini si vede Ruby portare una corda al proprio padrone al cui estremo era attaccato un disco di salvataggio. Subito dopo gli agenti sono riusciti a trascinare l’uomo sullo strato di ghiaccio e a salvarlo.

