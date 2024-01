E' successo in una struttura di Paradise Island. Il piccolo è stato operato e le sue condizioni sono stabili

Un bambino di 10 anni è stato morso da uno squalo in un resort di Paradise Island, alle Bahamas. Le forze dell’ordine locali hanno fatto sapere che il piccolo, originario del Maryland, è stato attaccato mentre stava partecipando a un’attività nella vasca degli squali, organizzata dalla struttura Atlantis. Il piccolo è stato ferito alla gamba destra e portato in ospedale dove le sue condizioni sono state considerate stabili, ha aggiunto la polizia. In seguito è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico nel Doctors Hospital di Nassau, nell’isola di New Providence.

Secondo la CNN l’esperienza in acqua, iniziata nel 2006, sarebbe stata sospesa e sarebbe stata avviata un’indagine interna. La società proprietaria del resort, inoltre, ha spiegato che prima di questo episodio non c’erano mai stati problemi.

