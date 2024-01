La linea elettrica sarebbe crollata dopo essere stata colpita da un ramo

Tre persone sono morte durante una tempesta di neve a Portland, nello stato Usa dell’Oregon dopo che dei cavi dell’alta tensioni sono finiti sulla loro vettura ferma in un parcheggio. I tre – due adulti e un adolescente – sarebbero rimasti fulminati dopo essere scesi dal veicolo. Un bambino invece è stato ricoverato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la linea elettrica sarebbe crollata sul Suv dopo essere stata colpita da un ramo. In seguito all’incidente la compagnia elettrica ha tolto la tensione alla linea.

