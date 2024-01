Il tycoon e l'ex First Lady di nuovo insieme in pubblico

Da tempo non apparivano in pubblico insieme, tanto che qualcuno vociferava che si fossero separati. Donald Trump e la moglie Melania sono riapparsi in pubblico per un evento triste, i funerali della madre dell’ex First Lady. Amalija Knavs, 78 anni, è morta lo scorso 9 gennaio in Florida.

Le esequie si sono celebrate presso la chiesa episcopale di Bethesda-by-the-Sea, a Palm Beach. Melania ha ricordato la madre come “un raggio di luce nei giorni più bui” durante la cerimonia funebre. “Alla sua presenza, il mondo sembrava brillare di splendore e gioia. Il nostro legame era indissolubile“, ha detto l’ex First Lady mentre il marito sedeva nelle vicinanze.

Alla cerimonia c’erano due figli di Donald Trump da precedenti matrimoni, Tiffany Trump e Ivanka Trump, Il marito di Ivanka Trump, Jared Kushner, il senatore repubblicano della Florida Rick Scott e il senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham.

