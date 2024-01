Un giorno dopo il loro rilascio temporaneo, la magistratura iraniana ha avviato un nuovo caso contro Niloufar Hamedia e Elaheh Mohammadi

Un giorno dopo il loro rilascio temporaneo, la magistratura iraniana ha avviato un nuovo caso contro le due note giornaliste iraniane, Niloufar Hamedia e Elaheh Mohammadi, con l’accusa di “non aver indossato l’hijab“. Lo riporta il sito Mizan. Le due giornaliste, che erano detenute per aver raccontato la morte di Mahsa Amini, sono state immortalate dopo la loro scarcerazione a volto scoperto e le foto sono state postate online. Per questo a loro carico “è stato presentato un nuovo caso per questi imputati presso l’ufficio del procuratore generale di Teheran”. Le due donne sono state rilasciate su cauzione dopo 17 mesi di detenzione.

