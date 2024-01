Migliaia di persone radunate a Washington contro la guerra a Gaza

Migliaia di persone si sono riunite davanti alla Casa Bianca, a Washington, per chiedere la fine dell’azione militare israeliana a Gaza. L’iniziativa faceva parte di una giornata globale di azione contro la guerra, la più lunga e mortale tra Israele e palestinesi degli ultimi 75 anni. La folla ha mostrato cartelli che mettono in dubbio la possibilità che Joe Biden debba ricandidarsi a causa del suo convinto sostegno a Israele nella guerra contro Hamas. Attivisti per i diritti civili e familiari delle persone uccise a Gaza durante l’ultimo conflitto hanno chiesto un cessate il fuoco e che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Congresso interrompano i finanziamenti militari e i trasferimenti di armi a Israele. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, quasi due terzi delle 23.843 persone uccise durante la campagna israeliana a Gaza erano donne e bambini.

