Idf uccide 4 uomini armati infiltratisi dal Libano

Oggi sono 100 giorni di guerra tra Israele e Hamas: il conflitto in vicino Oriente è iniziato con il massacro nei kibbutz del 7 ottobre scorso e non pare prossimo a una soluzione o a una tregua. IN AGGIORNAMENTO

Quattro uomini armati infiltratisi in territorio israeliano dal Libano prima dell’alba sono stati uccisi dalle truppe israeliane. Lo hanno reso noto le Forze di Difesa Israeliane, come riportato dal Times of Israel. Le Idf hanno affermato che la cellula terroristica è stata individuata dalle truppe che stavano effettuando un pattugliamento nella regione contesa del Monte Dov, al confine. È avvenuto uno scambio di fuoco, durante il quale sono stati lanciati anche colpi di artiglieria e mortaio per aiutare le truppe israeliane, ha dichiarato l’Idf.

Netanyahu: “Nessuno ci fermerà”

Continueremo la guerra finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, che sono l’eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti i nostri rapiti e la promessa che Gaza non costituirà una minaccia per il nostro Paese”. È quanto ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in conferenza stampa.”Ripristineremo la sicurezza nel nord e nessuno ci fermerà, né L’Aia, né l’Asse del male”, ha aggiunto, come riportano i media israeliani.Netanyahu ha anche sottolineato che Israele non scenderà a compromessi, se non con la “vittoria totale”. E

