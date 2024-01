Il velivolo è rientrato nello scalo di Sapporo da dove era partito

Un volo nazionale della All Nippon Airways è tornato all’aeroporto di Sapporo dopo che è stata trovata una crepa sul finestrino della cabina di pilotaggio, secondo quanto riportato dalla compagnia aerea e dai media. Il volo ANA 1182 era diretto all’aeroporto di Toyama, nel Giappone centrale, ma è dovuto tornare all’aeroporto di New Chitose per le riparazioni, ha dichiarato la compagnia aerea. Non sono stati segnalati feriti tra le 65 persone a bordo. La crepa è stata riscontrata su uno dei finestrini della cabina di pilotaggio e la causa è in corso di accertamento, secondo quanto riportato dai media locali. L’aereo coinvolto è un Boeing 737-800, un modello diverso dal Boeing 737 Max 9 che è sotto inchiesta da parte della Federal Aviation Administration statunitense.

