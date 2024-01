Il contratto di affitto non è stato rinnovato a causa della scarsa affluenza di pubblico

(LaPresse) Chiude uno degli ultimi cinema del centro di Barcellona, lo storico cinema “Comedia” situato sul lussuoso Passeig de Gracia, il Miglio d’Oro di Barcellona. Gli attuali affittuari, la catena di cinema “Yelmo”, hanno deciso di non rinnovare il contratto a causa della scarsa affluenza di pubblico. Il cinema, aperto da 60 anni, non dovrebbe riaprire come cinema. È invece più probabile che venga occupato da qualche esercizio commerciale.

Cinema closure in Barcelona Closing one of the last cinemas in the center of Barcelona, the historic “Comedia” cinema located on the luxurious Passeig de Gracia, the Golden Mile of Barcelona. The current tenants, the cinema chain “Yelmo,” have decided not to renew the contract due to low audience attendance. The cinema, open for 60 years, is not expected to reopen as a cinema. Instead, it is more likely to be occupied by some commercial establishment.

