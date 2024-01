Proseguono le operazioni militari delle forze di difesa israeliane

Proseguono le operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza. Le Forze di difesa dello Stato ebraico hanno diffuso un nuovo video che mostra attacchi aerei e via terra contro presunte postazioni di Hamas. In un comunicato, l’esercito israeliano ha affermato che i suoi soldati hanno ucciso dozzine di militanti nei campi profughi di Khan Younis e Maghazi, nella Striscia di Gaza, compresi i comandanti delle forze Nukhba di Hamas. Le operazioni militari israeliane si sono recentemente concentrate sulla città meridionale di Khan Younis e sui campi profughi urbani nel centro del territorio. Centinaia di persone sono state uccise negli ultimi giorni nel corso di attacchi in tutto il territorio, comprese le aree dell’estremo sud, proprio dove Israele aveva consigliato ai palestinesi di cercare rifugio. Secondo il Ministero della Sanità palestinese, controllato da Hamas, più di 23.000 persone sono morte a Gaza da quando è iniziato il conflitto.

