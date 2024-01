Il volo poi è stato dirottato ed è atterrato in sicurezza sull'isola spagnola di Gran Canaria

Attimi di paura durante il volo Airbus SK2901 della Scandinavian Airlines. Le immagini mostrano l’aereo rimbalzare sulla pista dello scalo dell’isola portoghese di Madeira. Il pilota ha dovuto effettuare un difficile “go around”, ovvero l’interruzione della manovra di atterraggio a causa di un guasto al motore sinistro e alle forti raffiche di vento che non hanno permesso al mezzo di toccare terra in sicurezza. L’aereo in seguito ha ripreso quota ed è stato dirottato sull’isola spagnola di Gran Canaria.

