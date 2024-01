Una colorata processione per il tradizionale appuntamento del 7 gennaio

In centinaia per le strade di Tbilisi, in Georgia, per partecipare alla processione di beneficenza che si tiene il 7 gennaio, giorno del Natale ortodosso. La tradizione dell’Alilo ha radici profonde, che risalgono a secoli fa, quando le congregazioni camminavano per le strade dopo la Messa di Natale, raccogliendo donazioni. Durante l’era sovietica, l’Alilo fu vietato, per poi essere ripristinato nel 2000.

