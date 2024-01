Wadi al-Haramiya: anche una donna ferita

Un arabo-israeliano di 33 anni residente a Gerusalemme è morto dopo che sconosciuti hanno aperto il fuoco contro l’auto su cui viaggiava sulla strada 465 nei pressi di Wadi al-Haramiya in Cisgiordania. Ferita in modo grave anche una donna di 42 anni, residente a Jaffa in Israele, che era a bordo di una vettura che procedeva dietro a quella della vittima. E’ stata trasportata all’ospedale Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme. L’ipotesi è che gli aggressori abbiano sparato dopo aver visto la targa israeliana del mezzo guidato dal 33enne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata