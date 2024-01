L'ex atleta paralimpico è stato rilasciato dal carcere dopo aver scontato 9 anni di pena: nel 2013 uccise la fidanzata Reeva Steenkamp

Oscar Pistorius è stato scarcerato in regime di libertà condizionale dopo aver scontato nove anni di detenzione. L’ex atleta paralimpico era stato condannato a 13 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata, la modella 29enne Reeva Steenkamp, morta il 14 febbraio 2013. Adesso il 37enne si trova ai domiciliari nella villa dello zio Arnold Pistorius, nel ricco sobborgo di Waterkloof, a Pretoria. Vivrà in condizioni di libertà vigilata fino alla scadenza della pena, prevista per dicembre 2029.

