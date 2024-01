L'incidente tra un convoglio della linea 1 e un mezzo di lavoro della MTA

Un treno della metropolitana di New York è deragliato giovedì 4 gennaio dopo essere stato investito sul fianco da un altro treno. Oltre venti persone sono rimaste ferite in modo lieve. Alcune di loro hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale. A essere coinvolti nell’incidente un convoglio della linea 1 e un treno di lavoro della Metropolitan Transportation Authority (Mta) che viaggiavano in direzione nord vicino alla stazione della 96esima strada nell’Upper West Side di Manhattan. Circa 300 persone sono state evacuate dal treno passeggeri deragliato, mentre i vigili del fuoco hanno evacuato altre centinaia di persone anche da un terzo convoglio che non è stato coinvolto, ma si è dovuto fermare in galleria a causa della collisione. Lo scontro ha provocato forti disagi alle linee 1, 2 e 3 della metro nell’ora di punta pomeridiana. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

