Oltre un milione le persone presenti per il nuovo anno nella capitale francese

Parigi ha accolto il nuovo anno con uno spettacolo pirotecnico eccezionale mentre la città si prepara a ospitare i Giochi Olimpici del 2024. Una folla immensa ha riempito gli Champs-Elysees per assistere allo spettacolo di luci multidimensionale proiettato sull’Arco di Trionfo che ha mostrato la storia della capitale francese. Secondo le autorità oltre 1 milione le persone presenti all’evento. Per le celebrazioni sono stati dispiegati in tutta la Francia circa 90.000 agenti di polizia. Impressionanti le immagini di migliaia di cellulari sollevati a fare video nel momento dello scoccare della mezzanotte.

