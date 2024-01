Il 22enne è stato interrogato per più di tre ore dal pubblico ministero

Il giocatore di baseball dominicano Wander Franco, ex star dei Tampa Bay Rays della Major League americana, è stato arrestato il primo gennaio nella provincia di Puerto Plata nell’ambito di un’indagine che lo vede accusato per aver avuto una presunta relazione sessuale con una minorenne. Il 22enne, che fino all’inizio dell’inchiesta era considerato tra i giovani più promettenti della lega, è stato interrogato per più di tre ore dal pubblico ministero locale prima dell’arresto. Le autorità avevano già cercato di raggiungerlo nella sua abitazione nella sua città natale di Banì il 26 dicembre ma non lo avevano trovato, facendo partire una ricerca durata qualche giorno. Lo scorso agosto, Franco è stato sospeso senza stipendio dalla sua squadra e dalla Major League Baseball in attesa dei risultati delle indagini.

