L'abitazione è stata ridotta in macerie per cause ancora da accertare

Una violenta esplosione è avvenuta in una casa di Whitmore Lake, nello Stato americano del Michigan. Almeno quattro persone sono morte, mentre altre due sono state trovate gravemente ferite e sono state portate in ospedale in condizioni critiche. Il video mostra la casa ridotta in macerie e detriti sparsi. Le autorità hanno fatto sapere che stanno ancora indagando sulle cause dell’esplosione.

