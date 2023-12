Nuova protesta per l'operato del premier Netanyahu

Migliaia di israeliani si sono riuniti a Tel Aviv per protestare contro la gestione della guerra in corso a Gaza da parte del governo e per chiedere nuove elezioni. I manifestanti hanno attaccato l’intransigente esecutivo del premier Benjamin Netanyahu e hanno chiesto un intervento per riportare a casa il resto degli ostaggi. Più di 240 persone sono state prese in ostaggio durante il raid di Hamas in Israele dello scorso 7 ottobre in cui sono state uccise circa 1.200 persone. Hamas ha rilasciato oltre 100 ostaggi, in cambio di prigionieri palestinesi, durante un breve cessate il fuoco a novembre. Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato che più di 21.600 palestinesi sono stati uccisi nell’offensiva aerea e terrestre lanciata da Israele dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata