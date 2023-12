La tragedia a San Antonio, in Texas: la coppia era scomparsa da giorni

Una 18enne incinta e il suo ragazzo sono stati trovati morti in un’auto nel parcheggio di un complesso residenziale a San Antonio, nello Stato americano del Texas. I due giovani – Savanah Nicole Soto e il 22enne Matthew Guerra – erano scomparsi da giorni da Leon Valley, centro abitato situato a circa 20 chilometri a nord-ovest di San Antonio. Secondo il capo della polizia locale, i due corpi potevano essere lì da tre o quattro giorni. La madre della ragazza ha dichiarato di aver sentito l’ultima volta sua figlia il pomeriggio di venerdì 22 dicembre e di non aver ricevuto risposta quando ha bussato alla porta del suo appartamento.

La vigilia di Natale la polizia di Leon Valley ha emesso un avviso di scomparsa per la ragazza e, in seguito, anche per il fidanzato. “La scena del crimine è molto, molto sconcertante. A causa della complessità della scena del crimine, non possiamo dire con certezza quello che abbiamo”, ha detto il capo della polizia. Gli inquirenti, che non hanno rivelato se nell’auto sia stata rinvenuta un’arma, stanno ancora vagliando tutte le ipotesi, tra le quali c’è anche quella dell’omicidio-suicidio.

