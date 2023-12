I turisti possono accedere alla spianata sotto la torre, ma l'accesso al monumento non è consentito

La Torre Eiffel è chiusa ai visitatori oggi a causa di uno sciopero di parte dei dipendenti, che coincide con il centenario della morte del creatore della torre stessa, Gustave Eiffel. Secondo quanto riferito da un portavoce della Torre Eiffel, lo sciopero è stato proclamato in vista di trattative contrattuali con il Comune di Parigi, che è proprietario del monumento che ha 134 anni. Non è chiaro quanto durerà lo sciopero. I turisti possono accedere alla spianata sotto la torre, ma l’accesso al monumento, alto 300 metri, è chiuso fino a nuovo avviso. Uno dei siti più visitati al mondo, la Torre Eiffel è generalmente aperta 365 giorni all’anno. Di solito in questo periodo dell’anno la torre accoglie circa 20mila visitatori al giorno. Si prevede che avrà un ruolo centrale nelle Olimpiadi di Parigi del 2024. Uno spettacolo musicale in ricordo della morte di Gustave Eiffel, avvenuta il 27 dicembre 1923, verrà comunque trasmesso sui social network e sulla televisione francese stasera perché preregistrato, ha riferito il portavoce.

