È uno dei vice dell'ex premier Imran Khan

La polizia pakistana ha arrestato di nuovo Shah Mahmood Qureshi, uno dei vice dell’ex primo ministro Imran Khan. Qureshi, vicepresidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex ministro degli Esteri, è stato arrestato a Rawalpindi in base a una legge che consente alle autorità di detenere chiunque per mantenere la legge e l’ordine nel Paese. Un video mostra la polizia che spinge Qureshi verso un veicolo blindato mentre il politico grida di essere stato arrestato ingiustamente. L’arresto è avvenuto giorni dopo che la Corte Suprema aveva concesso la libertà su cauzione a Qureshi e Khan in un caso relativo alla fuga di segreti del governo. Khan, tuttavia, è in carcere con l’accusa di corruzione.

