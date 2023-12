Il presidente turco: "Oltre 20mila morti con il sostegno degli Usa"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan torna ad attaccare Israele per la guerra scatenata nella Striscia di Gaza, paragonando il premier Benjamin Netanyahu ad Adolf Hitler. Durante un discorso tenuto in occasione di una cerimonia di premiazione, Erdogan ha sottolineato che gli Stati Uniti sono complici della morte di oltre 20.000 persone a Gaza per aver sostenuto Israele. “Per 80 giorni abbiamo visto tutti i valori dell’umanità essere uccisi davanti ai nostri occhi. Abbiamo visto i campi nazisti israeliani negli stadi, giusto? Cos’è questo? In cosa è diverso da Hitler?”, ha dichiarato il presidente turco. “C’è qualcosa di diverso nelle azioni di Netanyahu rispetto a quelle di Hitler? No”, ha aggiunto. “Netanyahu è più ricco di Hitler e riceve il sostegno dell’Occidente. Dagli Stati Uniti arrivano tutti i tipi di sostegno. E con tutto questo sostegno, cosa hanno fatto a più di 20.000 abitanti di Gaza? Li hanno uccisi”. In precedenza Erdogan aveva definito Netanyahu “il macellaio di Gaza”, accusandolo di azioni “al limite del genocidio” e chiedendo che fosse perseguito da un tribunale internazionale per crimini di guerra.

