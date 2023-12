La disputa sui brevetti prosegue da tempo, Apple chiede di continuare a vendere i suoi orologi fino alla decisione definitiva dopo il suo appello

Apple sta presentando una mozione d’emergenza per chiedere a un tribunale di permetterle di continuare a vendere due dei suoi orologi più popolari fino a quando non verrà presa una decisione definitiva sul suo appello più ampio in una disputa sui brevetti degli Apple Watch. Nella mozione, Apple afferma che subirebbe un “danno irreparabile” se gli ordini precedenti venissero mantenuti in vigore per le due settimane che, a suo dire, la U.S. International Trade Commission impiegherà per rispondere al suo appello.

Il 26 ottobre, l’ITC ha stabilito che Apple ha violato due brevetti di Masimo Corp. e Cercacor Laboratories, entrambe aziende statunitensi. Dopo una revisione di 60 giorni, la decisione dell’ITC è diventata definitiva martedì. Apple ha presentato una mozione d’emergenza. Secondo le stime dell’analista Dan Ives di Wedbush Securities, l’interruzione del servizio costerà a Apple circa 300-400 milioni di dollari in termini di vendite durante le festività natalizie. Si tratta di una goccia nel mare per Apple, dato che gli analisti del settore si aspettano che l’azienda generi quasi 120 miliardi di dollari di vendite in questo trimestre, che include la stagione dello shopping natalizio.

L’azienda aveva già ritirato gli orologi dagli scaffali dei negozi e li aveva rimossi dalla sua linea di vendita online. Martedì, la rappresentante degli Stati Uniti per il commercio, Katherine Tai, ha lasciato che la decisione dell’ITC fosse confermata. “Dopo attente consultazioni, l’ambasciatore Tai ha deciso di non revocare la decisione dell’ITC”, ha dichiarato l’ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, il che significa che la decisione dell’ITC è entrata ufficialmente in vigore martedì.

