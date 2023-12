Per lui si è trattato del secondo discorso natalizio da quando è salito al trono a seguito della morte della madre, la regina Elisabetta II

Re Carlo III ha usato il suo messaggio di Natale per elogiare la “crescita di consapevolezza di come dobbiamo proteggere la nostra Terra”, mandando nuovamente un messaggio a favore dell’ambiente. “Ci prendiamo cura della Terra per il bene dei figli dei nostri figli”, ha detto il sovrano del Regno Unito nel video preregistrato in cui lo si vedeva in piedi accanto a un albero di Natale a Buckingham Palace. Per lui si è trattato del secondo discorso natalizio da quando è salito al trono a seguito della morte della madre, la regina Elisabetta II, avvenuta nel settembre del 2022, ma è stato il primo discorso di Natale dopo la sua incoronazione, che è avvenuta a maggio, quando è stato ufficialmente incoronato in una sfarzosa cerimonia. Carlo, che da tempo si batte per le cause ambientali e che di recente ha detto ai leader stranieri, in occasione della riunione sul clima COP28, che il raggiungimento degli obiettivi climatici rimane “terribilmente lontano dalla strada”, si è detto appunto incoraggiato nel vedere crescere la consapevolezza della necessità di proteggere il pianeta.

L’albero di Natale accanto al quale ha parlato Carlo era addobbato con decorazioni naturali fatte di legno, arance secche, pigne e carta. L’albero verrà ripiantato dopo le feste. Mentre il re parlava, un video ha mostrato i momenti salienti del suo ultimo anno, tra cui il momento in cui ha aiutato a piantare un albero durante un viaggio in Kenya, la sua prima visita di Stato come monarca insieme alla Regina Camilla in un Paese del Commonwealth. Nel videomessaggio di Natale sono state inserite anche immagini dell’incoronazione di Carlo, in cui pronunciò la frase “Non sono venuto per essere servito ma per servire”, nonché immagini del figlio maggiore ed erede al trono, il principe William, insieme alla moglie Kate, mentre non è comparso nel filmato il principe Harry, che ha abbandonato la famiglia reale quando nel 2020 si è trasferito con la moglie Meghan negli Stati Uniti.

