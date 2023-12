In 24 ore, dicono i funzionari di Gaza, sono state uccise 201 persone

Manifestazione il 24 dicembre a Betlemme in solidarietà con i palestinesi a Gaza. In piazza i manifestanti hanno tenuto in mano una gigantesca bandiera palestinese. In 24 ore, dicono i funzionari di Gaza, sono state uccise 201 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata