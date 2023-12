L'ex assistente Asta Jonasson: "Licenziata per aver opposto resistenza"

La star di ‘Fast & Furious’, Vin Diesel è stato accusato di aggressione sessuale da una sua ex assistente. La causa civile presentata al tribunale di Los Angeles, secondo quanto riporta la Cnn, fa riferimento ad un episodio del 2010, nel quale l’ex assistente dell’attore, Asta Jonasson, sostiene che Diesel la costrinse ad un contatto fisico e si masturbò davanti a lei. La donna afferma che Diesel ignorò le sue “chiare dichiarazioni di non consenso” e che dopo le sue urla e il tentativo di trovare riparo in un bagno, l’attore “la spinse contro un muro con il suo corpo”.

Jonasson ha citato in giudizio Diesel, la sua società di produzione One Race Productions e la sorella dell’attore, Samantha Vincent per aggressione sessuale, creazione di un ambiente di lavoro ostile, mancanza di supervisione e ingiusto licenziamento. L’ex assistente afferma che la sorella dell’attore, presidente all’epoca della One Race Productions, la chiamò “poche ore” dopo la presunta aggressione e le annunciò il licenziamento. Per ciascuna delle accuse, Jonasson chiede un risarcimento di 10mila dollari.

