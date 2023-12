Maalim Ayman era ritenuto responsabile dell'attacco del 2020 alla base militare di Manda Bay, in Kenya

Uno dei principali leader del gruppo terroristico al-Shabaab è stato ucciso da un drone Usa domenica scorsa in Somalia. Lo riferisce il New York Times, citando fonti ufficiali statunitensi e somale. L’uomo, Maalim Ayman, è stato ucciso il 17 dicembre in un’operazione congiunta delle forze speciali Usa e dell’esercito somalo. Ayman era ritenuto responsabile dell’attacco del 5 gennaio 2020 alla base militare di Manda Bay, in Kenya, nella quale rimasero uccisi due contractor e un militare statunitensi. Ayman era anche ritenuto a capo di un’unità di al-Shabaab che lanciò una serie di attacchi in Kenya che portarono alla morte di 148 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata