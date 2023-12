Agli animali applicati dei collari Gps

Un video della Utah Division of Wildlife Resource mostra alcuni biologi che applicano dei collari Gps a cervi che sono stati catturati. Ogni inverno questa operazione viene effettuata per circa 1.200 cervi nello Stato americano dello Utah, per aiutare gli esperti di fauna selvatica a conoscere meglio i modelli di migrazione dei cervi: nel video gli animali vengono trasportati in grandi sacchi attaccati a un elicottero.

