Dello stilisa Jacques Azagury, lo indossò nel 1985

L’interesse per gli abiti indossati dalla Principessa Diana rimane alto. Julien’s Auctions negli Stati Uniti ha registrato una vendita record dell’iconico abito da cocktail disegnato dallo stilista marocchino-britannico Jacques Azagury e indossato da Diana nel 1985: un fan lo ha pagato 1.148.080 dollari (11 volte la stima), poco più di un milione di euro.

La camicetta Emanuels in chiffon rosa fard che la defunta principessa indossò per la sua foto di fidanzamento nel 1981 è stata venduta per 381.000 dollari (5 volte la stima).

