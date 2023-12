129 israeliani sono nelle mani di Hamas a Gaza: colloqui in stallo

Decine di dimostranti hanno manifestato a Tel Aviv lunedì per chiedere al governo israeliano di riavviare le trattative per la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. Sono 129 le persone ancora imprgionate a Gaza. Al momento i colloqui , mediati dal Qatar, per il rilascio di altri rapiti sono in stallo mentre non si ferma l’offensiva dell’Idf contro il movimento estremista palestinese nella Striscia.

