I sondaggi vedono favorito il partito del presidente uscente Vucic

Urne aperte in Serbia per le elezioni parlamentari anticipate. I sondaggi vedono favorito il Partito del presidente nazionalista Vucic, al potere da più di 10 anni. Si vota anche nelle zone rurali del Paese: gli elettori del villaggio di Pećinci si sono riuniti domenica presso il seggio elettorale locale per andare alle urne.

