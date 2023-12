Una persona sarebbe dispersa. Non risultano feriti

Un grosso incendio è scoppiato nella zona industriale di Treforest, in Galles, dopo una forte esplosione. Secondo quanto riferisce la Bbc una persona sarebbe dispersa mentre non risultano feriti. Distrutto un edificio di due piani, chiuse le strade limitrofe. Sul posto i vigili del fuoco per combattere le fiamme che hanno illuminato l’area.

