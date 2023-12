Richiesta di cessate il fuoco e slogan contro Biden e Netanyahu: "Non nel nostro nome"

Numerosi manifestanti che chiedevano un cessate il fuoco tra Israele e Hamas si sono incatenati alla recinzione della Casa Bianca, a Washington, negli Stati Uniti. La manifestazione è stata organizzata dal gruppo Jewish Voice for Peace. I manifestanti provenivano da Washington, New York e dalla California. Tra loro, diversi erano figli o nipoti di deportati nel campo di concentramento di Auschwitz e hanno accusato il presidente americano Biden e il premier israeliano Netanyahu di commettere un altro genocidio nei confronti della popolazione palestinese. “Non nel nostro nome”, si leggeva sulle maglie dei manifestanti incatenati davanti alla Casa Bianca. Esposto anche lo striscione ‘Anziani ebrei a Biden: fermare il genocidio, cessate il fuoco adesso!’. Gli agenti sono intervenuti con le cesoie per rompere le catene e liberare i manifestanti, alcuni dei quali sono stati portati via per essere identificati. La United States Park Police (USPP) – una delle più antiche agenzie federali di polizia degli Stati Uniti – ha identificato e poi rilasciato i manifestanti.

