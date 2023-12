Il "piccolo" pesa circa 100 kg

L’Oregon Zoo a Portland ha festeggiato l’arrivo, lunedì sera, di un cucciolo di rinoceronte nero orientale. Un evento importante per una specie considerata in via di estinzione. A dare alla luce il “piccolo”, che pesa circa 100 kg, è stata mamma Jozi, un esemplare di 11 anni. I visitatori potranno vedere il cucciolo solo tra qualche tempo, quando sarà autosufficiente e il clima sarà più caldo.

