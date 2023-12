Il candidato repubblicano a Fox News: "Chiuderei il confine e poi trivellare, trivellare"

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump, in un dibattito pubblico in Iowa andato in onda su Fox News, risponde alla domanda del giornalista Sean Hannity che gli chiede se abuserebbe del suo potere per attuare rappresaglie: “No, eccetto che nel primo giorno”. “Voglio chiudere il confine e trivellare, trivellare, trivellare“, le parole del tycoon, che poi parlando del conduttore e ridendo, afferma rivolto all’audience: “Mi chiede se sarò un dittatore, io dico di no, eccetto che per il primo giorno“.

