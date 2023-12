Le immagini da Mosca e Yakutsk: cancellati molti voli per il maltempo

Una forte nevicata si è riversata su Mosca e Yakutsk, in Russia. Il maltempo ha causato numerosi disagi: un totale di 53 voli sono stati ritardati e altri cinque sono stati cancellati, la mattina del 4 dicembre, in tre dei quattro aeroporti della Capitale. Quasi 200 camion sono rimasti bloccati e hanno richiesto l’assistenza degli addetti al traffico stradale. Secondo i media statali, per cercare di sgomberare la neve dalle vie di Mosca, sono state coinvolte circa 135mila persone e 18mila attrezzature.

È stata segnalata, inoltre, una forte diminuzione delle temperature. In più di 10 aree della regione siberiana della Yakutia sono stati raggiunti i -50° Celsius. Nell’insediamento di Oymyakon, il mercurio è sceso a -53°.

