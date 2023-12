Sono stati portati a Ramallah e Betania

Israele ha rilasciato un altro gruppo di detenuti palestinesi. E’ successo prima che l’esercito di Tel Aviv comunicasse lo stop della tregua e riprendesse i combattimenti, accusando Hamas di aver violato gli accordi. Un gruppo di 30 persone è stato accolto a Ramallah, in Cisgiordania. Altri sono stati portati nella città di Betania su un bus della Croce Rossa. Qua le forze di sicurezza dello Stato ebraico hanno sparato gas lacrimogeni contro la folla, riunita per le strade per accogliere i prigionieri rilasciati dalle carceri israeliane.

