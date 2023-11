È morto l’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger. Aveva 100 anni. Lo comunica la società di consulenza da lui fondata, come riporta Associated Press. Kissinger ha gestito la politica estera Usa mentre gli States si ritiravano dal Vietnam e abbattevano le barriere con la Cina, e ha esercitato un’influenza straordinaria sugli affari globali sotto i presidenti Richard Nixon e Gerald Ford guadagnandosi sia aspre critiche che il Premio Nobel per la pace. Decenni dopo, il suo nome suscitava ancora un appassionato dibattito tra gli esperti. È una delle figure di spicco della politica estera statunitense del ventesimo secolo.

